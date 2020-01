VIDEO SERIE A MILAN SAMPDORIA HIGHLIGHTS / La Serie A riparte alla grande: l'Epifania prevede, in contemporanea, due grandi sfide alle 15.

Il Milan ospita la Sampdoria e la sfida è storica, perchè segna il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, che si è mostrato subito pronto per scendere in campo e avrà spazio durante la gara. Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Milan-Sampdoria

