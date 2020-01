CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA CAGLIARI / Tra le maggiori sorprese di questa prima metà di stagione c'è sicuramente il Cagliari di Maran, in piena corsa europea grazie ad un grande girone d'andata. I sardi si affacciano inoltre al mercato di gennaio volenterosi di potenziare una rosa di per se già molto forte.

Secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' il club rossoblù sta valutando seriamente l'idea di puntare su Marko24enne attaccante croato, tornato alladopo il prestito poco fruttuoso alla. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Pjaca è ovviamente fuori dai piani di Sarri e rappresenta un'idea concreta. Non manca però la concorrenza in Serie A. Si di lui ci sarebbero anche Parma, Atalanta, Verona e Lazio. Dal punto di vista delle cessioni, per i sardi, è Deiola il principale indiziato.

