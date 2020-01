CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS CHIESA RINNOVO / La Fiorentina, che sta giocando in questi minuti una sfida importantissima contro il Bologna, potrebbe piazzare la zampata decisiva in attacco.

Calciomercato Fiorentina, niente Juve: Chiesa pronto al rinnovo

Federico Chiesa si avvicina a grandi passi verso il rinnovo con la Fiorentina come sottolineato da 'Il Corriere Fiorentino' nella sua edizione odierna. Il quotidiano toscano evidenzia come vadano registrati in tal senso segnali sempre più incoraggianti. Tra le parti in causa infatti c'è il sereno e l'intesa economica con ingaggio raddoppiato non è affatto lontana. La novità arriva dalla mancanza di una clausola rescissoria che potrebbe quindi non essere inserita nel nuovo contratto. Il giocatore e papà Enrico sembrerebbero infatti disposti a farne a meno.

