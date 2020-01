CALCIOMERCATO INTER RADU / La rivoluzione invernale del Genoa ha coinvolto anche la porta con il ritorno dell'esperto Mattia Perin tra i pali che ha anche esordito nella vittoria di ieri contro il Sassuolo. Un rientro in rossoblù che ha fatto perdere il posto da titolare al giovane Radu, il cui futuro ora è incerto. Il rumeno classe 1997 potrebbe infatti anche tornare all'Inter. Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Genoa, l'agente di Radu all'attacco: "Perin un errore"

Calciomercato Inter, Radu può tornare

Il procuratore di Radu, Oscar Damiani ha le idee chiare e, ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' ha ammesso: "E' stato il migliore in campo del Genoa nel corso del girone d'andata.

Nonostante la classifica, nonostante sia arrivato Mattia Perin. In conferenza stampa, il nuovo allenatore Nicola è stato chiaro: Perin sarà il titolare dei rossoblù. Ciò implica che per Radu non c'è più spazio, e per le qualità che lo contraddistinguono mi sembra ovvio che Ionut non possa fare il secondo portiere. Aspetteremo la fine di questo mese per far sì che, in allenamento, Radu dimostri il suo valore. Qualora le scelte di Nicola non dovessero cambiare, cercheremo una soluzione. E non è da escludere che possa tornare all'Inter".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, missione per la corsia sinistra: in arrivo anche un giovane

Calciomercato Inter, Marotta esulta: doppio regalo dalla Juventus