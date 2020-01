CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA ROMAGNOLI PSG LEONARDO / Non solo mercato in entrata per il Milan che oggi farà esordire il neo arrivato Zlatan Ibrahimovic, e che nelle prossime settimane spera di accogliere anche il giovane Todibo, difensore del Barcellona. Poi sarà tempo di cessioni per i rossoneri che dovranno anche rientrare delle spese. In tal senso in lista di sbarco ci sono i vari Fabio Borini, Ricardo Rodriguez e Ante Rebic non convocati per quest’oggi, ai quali si aggiungono anche Samuel Castillejo, Mattia Caldara ed eventualmente Krzysztof Piatek.

Oltre ai soliti noti va però monitorata anche la situazione del duo Paqueta-Romagnoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, maxi proposta del PSG per Paqueta e Romagnoli

Il Milan ha bisogno di vendere per limtare il pesante passivo del bilancio e secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' l'occasione potrebbe arrivare da Parigi. Leonardo infatti si sarebbe detto disposto a riprendersi Lucas Paqueta per le stesse condizioni alle quali è arrivato in rossonero, ossia 35 milioni di euro. L'ex dirigente milanista potrebbe addirittura raddoppiare con una maxi proposta del suo PSG per Romagnoli insieme al giovane brasiliano. La compagine parigina nel caso metterebbe sul piatto una mega offerta complessiva da 80 milioni di euro per due gioielli rossoneri.

