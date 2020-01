ROMA TOTTI FLORENZI LIKE INSTAGRAM / Il risultato a sorpresa della 18/a giornata è arrivato ieri sera all'Olimpico con la sconfitta inaspettata della Roma contro il Torino di Walter Mazzarri trascinato da Belotti. Non una grande prova collettiva per i ragazzi di Fonseca usciti con la coda tra le gambe. Ad agitare ancora di più gli umori della piazza ci hanno pensato i social, nella sezione commenti di un post della stessa Roma. Un tifoso deluso ha commentato con un categorico: "Vendete Florenzi". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Totti e la frecciatina a Florenzi

Ad alimentare la polemica riguardante Florenzi ci ha pensato l'ex capitano Francesco Totti, lasciando un 'like' al commento del tifoso furioso su Instagram.

Ennesimo capitolo di una saga che vede i due cuori giallorossi allontanarsi sempre di più. Ricordiamo infatti come sia nella conferenza stampa di addio alla Roma che alla presentazione del libro di Paolo Condò, l'ex leader romanista fosse stato piuttosto freddo nei confronti di Florenzi, indicando piuttosto Lorenzo Pellegrini come suo erede designato: "Pellegrini faceva il raccattapalle quando giocavo, guardava da lontano. È un giocatore che può fare quei passaggi. Mi piace ma preferisco non parlarne, poi per la prima volta domenica ha indossato la fascia da capitano. Senza nulla togliere a Florenzi che è il capitano”.

AGGIORNAMENTO: Nelle ore successive Francesco Totti ha poi rimosso il like al commento contro l'ex compagno Florenzi, provando a far rientrare il caso esploso in giornata.

