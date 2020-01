CALCIOMERCATO FIORENTINA CUTRONE ACCORDO WOLVERHAMPTON / All'ora di pranzo la Fiorentina scenderà in campo contro il Bologna, poi sarà tempo di ritornare sul mercato per rinforzare l'attacco. Secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' Pedro potrebbe essere mandato in prestito con Gremio, Besiktas e Braga tra le principali candidate. Una cessione che creerebbe inevitabilmente un buco offensivo che la viola vorrebbe colmare con Patrick Cutrone. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Fiorentina, il si di Cutrone e l'intesa col Wolverhampton

Stando a quanto sottolineato dal quotidiano sportivo sarebbe arrivato il si di Cutrone al trasferimento a Firenze anche se per la fumata bianca servirà comunque tempo.

Calciomercato Fiorentina, altro indizio su Cutrone

Cadute le candidature di, il centravanti delappare il profilo più indicato. Va trovato però l'accordo con gli inglesi per cui servirà un nuovo vertice. La Fiorentina punta al prestito, anche oneroso, ma senza obbligo di riscatto, mentre il Wolves vorrebbe monetizzare. Dal canto suo Cutrone considera già in chiusura la sua esperienza in Premier dopo tante esclusioni.

Nell'ultima gara di FA Cup, disputata dai Wolves contro il Manchester United, Cutrone non è stato neppure convocato. L'allenatore Espirito Santo ha commentato la decisione subito dopo il match ai microfoni di 'Sky Sport': "Non voglio parlare di questa cosa a lungo ma ho parlato con Patrick e insieme abbiamo deciso che era meglio che non prendesse parte a questa partita. Era la decisione migliore per tutti, vediamo ora che accade. E' tutto ok anche se qualcosa potrebbe succedere, per il momento non voglio dire di più. Vedremo".

Calciomercato Fiorentina, obiettivo Cutrone: le ultime di CM.IT