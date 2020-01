CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA CELTA / A meno di sorprese sarà Stanislav Lobotka il primo acquisto del calciomercato invernale del Napoli. Il centrocampista slovacco, come anticipato ieri da Calciomercato.it, ha chiesto al tecnico del Celta Vigo di non scendere in campo contro l'Osasuna avvicinandosi ulteriormente al club del patron De Laurentiis.

Una mossa chiara e netta che allontana inevitabilmente il giovane centrocampista dal club galiziano, indirizzandolo verso il capoluogo campano.

Calciomercato Napoli, tre giorni per Lobotka

Da dopo la sfida con l'Inter di questa sera Giuntoli riprenderà la trattativa con il Celta Vigo per mettere Lobotka a disposizione di Gattuso il prima possibile. 20 i milioni circa messi sul piatto dal Napoli a fronte dei 22 chiesti dai galiziani che potrebbe essere colmati con eventuali bonus come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' che evidenzia anche la possibile data dell'annuncio dello slovacco. Secondo la rosea, l’impressione è che nei prossimi due o tre giorni ci sarà l’annuncio ufficiale dell’acquisto del mediano del Celta Vigo, primo colpo per Gattuso.

