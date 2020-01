CALCIOMERCATO INTER ACUNA HOTI / Questa sera l'Inter sarà di scena al San Paolo contro il Napoli, mentre la dirigenza continua a lavorare in sede di mercato. Non ci sono solo i nomi di Arturo Vidal e Christian Eriksen l'interesse dei nerazzurri che tra le priorità hanno anche un esterno mancino, possibilmente un profilo d'esperienza internazionale che sia pronto da subito visti i problemi di Kwadwo Asamoah. Un altro regalo quindi per Conte che spera di potenziare quanto prima la sua rosa per proseguire fino alla fine il testa a testa con la Juventus. La pista Marcos Alonso in tal senso resta viva ma è in salita viste le richieste economiche del Chelsea.

Per questo motivo gli occhi sono puntati anche in Portogallo.

Nei giorni scorsi la redazione di Calciomercato.it aveva fatto anche il nome di Marcos Acuna, mancino argentino per il quale l'Inter si è già mossa concretamente. Secondo quanto sottolineato oggi dal 'Corriere dello Sport' in Portogallo sostengono che l'esterno albiceleste sia stato monitorato dal club milanese nella giornata di ieri in occasione di Sporting-Porto. L'Inter valuta quindi l'opzione Acuna per la sinistra, mentre non tramonta anche Kurzawa che potrebbe essere seguito prossimamente. I nerazzurri inoltre per il vivaio sembrano vicini alla firma del giovanissimo classe 2003 Andi Hoti.

