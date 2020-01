CALCIOMERCATO INTER JUVE ERIKSEN / Oltre a Vidal, è Christian Eriksen il sogno di mercato dell'Inter. Nuovi sviluppi potrebbero esserci nei prossimi giorni per il centrocampista danese, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham.

L'Inter è in corsa e punta a battere le grandi d'Europa nella corsa al giocatore.

Calciomercato Inter, assist Juve per Eriksen ed Emerson

Eriksen viene accostato anche dalla Juventus, che oltre all'ex Ajax potrebbe duellare anche per Emerson Palmieri con la rivale nerazzurra. Stando a 'Rai Sport', però, la dirigenza della Continassa in questo momento non avrebbe messo tra le priorità l'ingaggio dei due giocatori. Il danese e il terzino del Chelsea non sarebbe ad oggi due obiettivi sensibili per Paratici e Nedved.

