CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Merih Demiral è l'uomo mercato della Juventus in questa prima parte della finestra invernale.

Il giovane difensore turno ha diversi estimatori in Italia e soprattutto all'estero, con la società bianconera che ha chiuso al momento ad ogni proposta per il giocatore. Le ultime news di calciomercato Clicca Qui per restare aggiornato!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, dalla Germania: smentite su Demiral

Il Leicester e il Borussia Dortmund, in particolare, si sono fatte sotto per il 21enne ex Sassuolo, arrivando a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro. Secco no della Juventus, che potrebbe pensare alla cessione del giocatore solamente di fronte ad un'offerta irrinunciabile e superiore ai 50 milioni.

Calciomercato Juventus, Guardiola pensa a Demiral: assalto Manchester City

Stando a 'Rai Sport' anche il Manchester City starebbe provando l'assalto per Demiral, pensando di mettere sul piatto 45 milioni di euro. Guardiola sarebbe pazzo di Demiral: la società campione d'Italia avrebbe però risposto picche alla telefonata da Manchester e blindato il difensore, sui cui c'è anche il veto di Sarri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, un'altra cessione in Qatar: i dettagli