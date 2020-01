CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA MILAN NAPOLI POGBA VIDAL PIATEK / Il calciomercato invernale ha ufficialmente aperto i battenti da qualche giorno, facendo già registrare i primi colpi da parte di diversi club di Serie A. Questo periodo dunque si preannuncia piuttosto caldo per quanto riguarda le trattative in entrata e in uscita delle big italiane, le quali sono alla ricerca delle occasioni giuste per puntellare le rispettive rose. Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli proveranno quindi a rafforzarsi per darsi battaglia nella restante parte di stagione. Da Pogba a Vidal, passando per il destino di Piatek: ecco i nomi che stanno infuocando la sessione di trasferimenti.

Calciomercato Juventus, Paratici sogna Pogba. Inter, Marotta tra Vidal e De Paul

Dopo aver chiuso per Kulusevski, la Juventus sta studiando con estrema attenzione la questione legata al futuro di Paul Pogba: il francese infatti potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio, visto il non ottimo rapporto con il proprio allenatore. Ecco quindi che il centrocampista potrebbe diventare il rinforzo giusto per Sarri durante la finestra invernale di calciomercato. Altri possibili ma difficili nomi in entrata sono poi quelli di Dani Olmo, talento della Dinamo Zagabria che piace molto a Paratici, e di Thiago Alcantara, il quale vorrebbe cambiare aria e lasciare il Bayern Monaco.

Per quanto riguarda le operazioni in uscita invece, il Ds della Vecchia Signora sta valutando la destinazione giusta per Marko Pjaca, il cui futuro in bianconero appare ormai segnato. In bilico poi è anche la posizione di Emre Can: il tedesco infatti è seguito con interesse dal Manchester United in Premier League, campionato in cui ha già militato con il Liverpool.

In casa Inter Marotta sta lavorando sodo per cercare di regalare Arturo Vidal ad Antonio Conte. Non è escluso infatti che il cileno possa lasciare il Barcellona in questi giorni per fare ritorno in Italia dopo l’esperienza fruttuosa con la maglia della Juventus. Per quanto riguarda il reparto offensivo invece un nome sempre in auge è quello di De Paul dell’Udinese. Per arrivare all’argentino però bisognerà trovare la quadra per accontentare le richieste del club friulano, il quale valuta il proprio tesserato 35 milioni di euro. Attenzione infine alla possibile operazione con il Chelsea: Gabigol infatti potrebbe essere la carta giusta per permettere a Conte di mettere le mani sul duo Giroud-Alonso.

Calciomercato Milan, da Piatek a Todibo: i nodi da sciogliere. Duello con la Roma per Barisic.

Questo inizio di calciomercato invernale ha visto il Milan tra i club protagonisti: il Diavolo infatti ha riabbracciato Zlatan Ibrahimovic, ingaggiato per risalire la china in campionato. L’arrivo di una presenza ingombrante in avanti come quella dello svedese però potrebbe aver sancito l’addio di Piatek: il futuro del polacco infatti sarà deciso in questi giorni. Una possibile destinazione potrebbe essere la Premier League, campionato in cui l’ex Genoa vanta diversi estimatori, tra cui il Tottenham. In difesa Massara sta poi lavorando per portare a Milanello il giovane Todibo, attualmente al Barcellona. Rossoneri e catalani proveranno a trovare in questi giorni la formula giusta per far felici tutte le parti in causa. Per quanto riguarda la corsia esterna di sinistra, il Diavolo sta visionando il profilo di Borna Barisic, calciatore che si sta mettendo in bella mostra con i Rangers di Gerrard. Oltre ai rossoneri, sul croato si sono accese anche le sirene della Roma, intenzionata a trovare un vice Kolarov.

In casa giallorossa non si preannunciano colpi sensazionali, sebbene Petrachi abbia comunque acceso i radar per non lasciarsi sfuggire ogni possibile occasione. Per quanto riguarda il reparto offensivo un nome che sta circolando è quello di Vlahovic della Fiorentina, attaccante che si sta mettendo in mostra con i toscani. Difficile poi appare un addio a gennaio di Under: ad allontanare questa possibilità ci ha infatti pensato proprio Paulo Fonseca in conferenza alla vigilia del match contro il Torino. Petrachi potrebbe infine dover mettere di nuovo le mani sul dossier relativo a Nzonzi, la cui avventura in Turchia sembra già essere ai titoli di coda. Per il francese si prospettano diverse soluzioni non necessariamente in Europa.

Capitolo Napoli. Un nome in cima alla lista del club partenopeo è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo reputato fondamentale da Gattuso. Per quanto riguarda le uscite, gli occhi sono puntati su Koulibaly, per il quale il West Ham potrebbe a breve presentare una sostanziosa offerta a De Laurentiis. Chi appare destinato a lasciare la Campania è Ciciretti, il cui futuro potrebbe proseguire in prestito all’Empoli.

