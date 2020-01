CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / L'Inter vuole regalare dei nuovi innesti ad Antonio Conte per la seconda parte di stagione. Per completare e rimpolpare la rosa nerazzurra e continuare cos il testa a testa nella corsa scudetto insieme alla Juventus. Le ultime news di calciomercato: Clicca Qui per restare aggiornato!

Marotta continua il pressing su Vidal, con il Barcellona però che non apre per il momento e anzi avrebbe comunicato al cileno l'intenzione di non lasciarlo andare.

Calciomercato Inter, Gabigol: nessuna offerta ufficiale del Chelsea

ed, mentre per l'attacco l'obiettivo è. Per dare il via libera in entrata, però, l'Inter attende di piazzare: prezzo intorno ai 20 milioni di euro, anche se ancora non c'è la fumata bianca con ilper il trasferimento definitivo.

Intanto, il brasiliano sarebbe finito nel mirino della Premier League e del Chelsea. Stando a 'La Gazzetta dello Sport', però, al club meneghino sarebbero arrivare offerte ufficiali per il 23enne attaccante da parte dei 'Blues'. Lo stesso Gabigol potrebbe essere utilizzato dai nerazzurri come carta per arrivare agli obiettivi in casa Chelsea, specialmente Giroud. Lampard, tecnico dei londinesi, ieri ha aperto alla cessione gennaio del francese campione del mondo.

