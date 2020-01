Roma-Torino, le ultime sul problema di Zaniolo

ROMA TORINO ZANIOLO / Cade la Roma che inaugura il 2020 con una sconfitta interna contro il Torino.

Nel finale di gara c'è spazio anche per l'ansia di un possibile, nuovo infortunio con Nicolòche si è avvicinato alla panchina facendo temere per il peggio. In realtà, il trequartista giallorosso ha riportato più semplicemente un fastidio intestinale che lo ha un po' frenato soprattutto negli ultimi minuti dell'incontro. Ma nulla di grave, da domani si pensa già allaper ripartire.