ROMA TORINO MAZZARRI / Il Torino apre il 2020 come meglio non poteva e all'Olimpico piazza il colpaccio battendo la Roma con un secco 0-2. Nel post-partita parla dunque il tecnico granata Walter Mazzarri che si concede ai microfoni di 'DAZN': "Non ci dobbiamo esaltare, ma nelle ultime due partite del 2019 è successo di tutto al di là dei nostri errori. Oggi siamo stati ripagati anche se abbiamo fatto una grande gara contro una grande quadra e sono contento, il 2020 è iniziato nel migliore dei modi sotto tutti i punti di vista. Tutte le occasioni che ha avuto la Roma, sono state pale perse ingenuamente in uscita, sono arrabbiato per quello. Sembra quasi ci si voglia complicare la vita da soli.

Oggi si sono comportati bene tutti, per assurdo mi sono arrabbiato tanto per tante cose che non mi sono piaciute. Abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato e ricompensato un po' le ultime due partite del 2019. Bisogna avere sempre la fame e la concentrazione che si ha contro squadre come la Roma, bisogna vedere sempre il pericolo per poi distendersi come sappiamo fare. Il passo in avanti è farlo sempre, a prescindere dall'avversario che abbiamo davanti. Proprio in questa settimana ci capitano 3 partite importanti e siamo un po' in emergenza. Domani ci rivediamo comunque e dovrò subito martellare pensando alla prossima partita in Coppa Italia, che è la più importante". Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato