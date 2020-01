Roma-Torino, Belotti scatenato: "Non voglio fermarmi!"

ROMA TORINO BELOTTI / Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha commentato la sua grande prestazione contro la Roma dopo la vittoria raccolta dai granata all’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni, ai microfoni di ‘DAZN’: "Non voglio fermarmi, ho tanta strada davanti e voglio continuare a far gol sia per me stesso che col Torino: devo continuare a lavorare, solo così le reti arrivano".

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-TORINO: Belotti inarrestabile, Dzeko sbaglia tutto

Roma-Torino, Belotti: "Doppietta? Frutto del lavoro di squadra"

GARA – "La doppietta è stata frutto di tutta la prestazione di squadra: Sirigu ha fatto grandi parate e la difesa ha dato l’anima, tutti abbiamo dato qualcosa in più.

Vincere 2-0 a Roma non è mai facile, ma ce l’abbiamo fatta".

TRASFERTE – "Anche l’anno scorso abbiamo dimostrato di saper far punti lontano da casa, servono nervi saldi e concentrazione in questi casi, ci abbiamo lavorato molto in settimana perché nel girone d'andata queste caratteristiche non si erano viste".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma, l’annuncio di De Sanctis sul calciomercato di gennaio

Napoli-Inter, Gattuso: "Mertens in Belgio, vi spiego". E annuncia un altro forfait