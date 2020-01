Juventus, dalla Germania: smentite su Demiral

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Dopo un avvio di stagione in sordina e con le prime voci di calciomercato che hanno cominciato a circolare attorno al suo nome, Merihsi è ripreso lameritandosi la conferma da parte del club bianconero che, salvo sorprese, in questa finestra di gennaio non venderà il centrale turco secondo le ultime indiscrezioni . Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Sull'ex Sassuolo, in particolare, si sarebbe mosso il Leicester che avrebbe avanzato un'importante offerta, mentre dalla Germania smentiscono l'interessamento del BorussiaDortmund: secondo il quotidiano 'Kicker' la società giallonera non ha intenzione di ingaggiare Demiral e non avuto contatti per il centrale juventino.

