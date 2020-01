PAGELLE E TABELLINO ROMA TORINO/ Allo stadio Olimpico di Roma va in scena la prima partita del nuovo anno di Roma e Torino. Al settimo minuto Belotti prende le misure per il gol colpendo il palo con un destro ad incrociare deviato da Pau Lopez. Gol che arriva negli istanti finali del primo tempo grazie proprio a Belotti che libera un bolide di sinistro in area e fa 0-1. Roma che spinge senza riuscire ad essere cinica, tante le occasioni sprecate dai giallorossi nella ripresa. All'86' Di Bello ferma il gioco ed assegna il rigore per il Torino grazie all'ausilio del Var. Sul dischetto si presenta Belotti che spiazza Pau Lopez e fa 0-2. Gli uomini di Fonseca iniziano il nuovo decennio con una brutta sconfitta ed una prestazione incolore. Il toro di Mazzarri conquista la prima vittoria dell'anno con una grande prestazione in un campo ostico.

ROMA

Pau Lopez 6- Bello l'intervento che manda sul palo il tiro di Belotti nel primo tempo, nei due gol non può nulla.

Florenzi 5.5- Gioca bene nella prima frazione, nella ripresa non recupera bene in difesa

Mancini 5- In difficoltà contro Belotti, sia fisicamente che in velocità non riesce ad arginare il gallo

Smalling 5- Sfortunato nel concedere il rigore con il fallo di mano, nel complesso prestazione sottotono come tutta la squadra

Kolarov 5.5- Accompagna sempre l'azione ma insieme a Perotti non creano pericoli a sinistra

Diawara 6.5- Gestisce palla bene e ne recupera molti, il migliore dei giallorossi

Veretout 5.5- Non fa la solita partita di sostanza, pochi palloni recuperati e troppi falli (dal 63' Mkhitaryan 5- Il suo ingresso doveva dare velocità ed imprevedibilità alla squadra, invece non riesce ad essere pericoloso)

Zaniolo 5- Qualche buona accelerazione senza mai rendersi davvero pericoloso. (dal 88' Under S.V.)

Pellegrini 6- Nel primo tempo fa vedere la solita qualità, cala nella ripresa.

Perotti 5- A sinistra cerca sempre il fondo, una volta che De Silvestri lo capisce non lo supera più. (dal 73' Kalinic 5.5- Dovrebbe sfruttare ogni minuto in campo ed invece si vede poco e sbaglia tanto)

Dzeko 4.5- Non riesce mai a controllare il pallone, non si rende mai pericoloso sbagliando tutto il possibile.

All. Fonseca 5- Inizia male il nuovo decennio, la squadra spinge cercando di creare pericoli, ma è troppo poco cinica. Tante le occasioni sprecate e molte quelle concesse.

Bisogna cambiare totalmente l'atteggiamento in vista della gara con la Juventus.

TORINO

Sirigu 6.5- Effettua grandi interventi e mantiene la porta inviolata in una partita difficilissima

Izzo 5.5- Chiude bene le avanzate avversarie, forse troppo nervoso e falloso

Nkoulou 6.5- Non fa muovere Dzeko e lo rende inoffensivo

Dijdij 6.5- Riesce a rendere inoffensivo Zaniolo, bella partita a sinistra per lui.

Aina 6- Corre avanti e indietro, spinge in fase offensiva e recupera subito in fase difensiva. Instancabile (dal 88' Laxalt S.V.)

Lukic 6.5- Gestisce benissimo il possesso del pallone e si rende anche pericoloso

Rincon 6- Solita partita di sostanza e fisicità a centrocampo

De Silvestri 6- Spinge tanto sulla destra e limita le avanzate di Perotti

Verdi 5.5- Non riesce ad incidere nella partita, qualche accelerazione ma mai pericolosa. (dal 68' Meité 6- Entra in campo mettendo tanta determinazione necessaria per portare a casa il risultato.

Berenguer 6.5- Si intende alla perfezione con Belotti, tanti gli uno due pericolosi tra il gallo e l'argentino. (dal 96' Adopo S.V.)

Belotti 8- Oltre ad essere un bomber lotta su ogni pallone. Tutti i pericoli nascono dalle sue iniziative, doppietta da vero bomber.

All. Mazzarri 7- Vittoria preziosissima e prestigiosa in casa di una Roma che non batteva in casa in Serie A da più di dieci anni. Squadra grintosa ed attenta, brava a sfruttare tutte le occasione concesse dagli avversari.

Arbitro: Di Bello 4- Sbaglia tantissimo. Ammonizioni mancanti e falli spesso inesistenti. Dubbi sul fallo di mano di Izzo che poteva costare il secondo giallo, inoltre deve ringraziare il Var che gli segnala il fallo di mano di Smalling.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (dal 63' Mkhitaryan); Zaniolo (dal 88' Under), Pellegrini, Perotti (dal 73' Kalinic); Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Cetin, Jesus, Spinazzola, Antonucci. All. Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Dijdij; Aina (dal 88' Laxalt), Lukic, Rincon, De Silvestri; Verdi (dal 71' Meité), Berenguer (dal 96' Adopo); Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Zaza. All. Mazzarri

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)

Var: Rosario Abisso (sezione di Palermo)

Ammoniti: 15' Izzo, 20' Verdi, 28' Diawara, 45' Veretout, 54' Kolarov, 64' Mancini, 76' Florenzi

Espulsi:

Marcatori: 46' Belotti, 86' Belotti

Marco Deiana