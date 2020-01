Genoa-Sassuolo, De Zerbi: "Rigore scandaloso, arbitraggio chirurgico"

GENOA SASSUOLO DE ZERBI / Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato la sconfitta col Genoa criticando pesantemente le decisioni arbitrali che hanno deciso la sfida: "Potevamo fare meglio in qualche occasione, se arrivi così tante volte in area avversaria poi devi concludere".

EPISODI - "Il rigore per il Genoa è scandaloso e sul 2-1 c'era fallo su Berardi. Perdere in questo modo è pesante, dà fastidio. Se uno non protesta è scemo? Rizzoli ci chiede di non far protestare i giocatori e lo faccio, ma la gara è stata condizionata da due episodi nettissimi e contrari alle scelte dell'arbitro.

Il tutto è stato chirurgico".

ARBITRAGGIO - "Irrati oggi mi è sembrato particolarmente sfortunato, sono favorevole al VAR, ma vorrei capire dov'è il contatto Sanabria-Obiang".

