CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Da un lato ci sono i tifosi dell'Inter, che ormai da giorni hanno assediato i suoi profili social tempestandolo di cuori nerazzurri. Dall'altro quelli del Tottenham che, invece, sembrano averlo addirittura scaricato. Momento sicuramente delicato per Christian Eriksen, al centro di tante voci di calciomercato e in un periodo di forma non straordinario in campo.

Bocciato anche oggi nel pareggio per 1-1 degli 'Spurs' in casa del Middlesbrough, formazione di seconda divisione, in FA Cup e finito nel mirino della critica con tanti tifosi che sui social lo hanno duramente attaccato: "Gli pagherei io il volo per Milano" o "Tenere ancora Eriksen non ha senso", sono alcuni dei tanti commenti apparsi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Calciomercato Inter, le ultime sul sogno Eriksen

Sull'umore dei tifosi incide sicuramente la scelta di Christian Eriksen che, in scadenza di contratto a fine stagione, avrebbe definitivamente deciso di non rinnovare il proprio contratto per intraprendere una nuova avventura. In Inghilterra continuano a segnalare con forza il pressing dell'Inter che starebbe tentando l'assalto già in questa finestra di gennaio, con il Tottenham che punta ad incassare almeno una parte del valore del cartellino del calciatore per non perderlo a zero in estate: 25 milioni di euro, questa dovrebbe essere la cifra giusta per convincere gli 'Spurs' a cedere. Una pista che sembra assumere più concretezza anche alla luce delle ultime complicazioni su Arturo Vidal, praticamente blindato dal Barcellona che dopo la cessione di Alena, come annunciato dal tecnico Valverde, non ha intenzione di far partire un altro elemento in quel reparto. Almeno per ora.

