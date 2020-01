Roma, l’annuncio di De Sanctis sul calciomercato di gennaio

CALCIOMERCATO ROMA DE SANCTIS / Morgan De Sanctis, team manager della Roma, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra giallorossi e Torino, commentando i rumors sull’avvento di Friedkin e su possibili movimenti di calciomercato: "Sul mercato di gennaio siamo tutti in linea sul fatto che la squadra sia difficile da migliorare.

Non ci sono condizioni per le quali bisogna cercare qualcosa di esotico, siamo convinti di avere già le risorse per arrivare fino al termine della stagione da protagonisti".

NUOVA PROPRIETA' - "Il livello di questa trattativa è talmente alto che non riguarda chi ha un lavoro diverso, è inutile perdere concentrazione su argomenti che non ci riguardano. Restiamo concentrati sulle sfide che ci attengono".

