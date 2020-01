Calciomercato, UFFICIALE: nuova avventura in panchina per Tomasson

CALCIOMERCATO UFFICIALE TOMASSON / Nei giorni di Zlatan Ibrahimovic al Milan, nella 'sua' Malmoe sbarca un altro grande nome legato anche alla storia rossonera.

Nella giornata di oggi infatti il, in vista dell'inizio del campionato svedese, ha annunciato l'ingaggio del nuovo allenatore che sarà il danese Jon Dahl, ex attaccante classe '76 che ha vestito la maglia del Milan dal 2002 al 2005. Arriva in Svezia dopo alcune esperienze in Olanda e quindi da collaboratore nella nazionale danese.