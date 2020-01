ROMA TORINO FLORENZI / Alessandro Florenzi, dopo un inizio di stagione con diverse esclusioni, sta ritrovando continuità con la maglia della Roma. Stasera, per la terza volta consecutiva, il tecnico Paulo Fonseca lo farà infatti partire dal primo minuto per l'importante match col Torino, il primo del 2020. Il capitano giallorosso, a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida, ha parlato del suo momento ai microfoni di 'DAZN': "Un capitano deve mettere sempre davanti lo stemma che porta, e non pensare al nome dietro la maglia.

Ho fatto così, ora ho l'opportunità di dare una mano alla squadra e darò il massimo come ho sempre fatto".

