PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ROMA TORINO/ Prima frazione di gara tra Roma e Torino che vede i granata in vantaggio. Dopo sette minuti la prima occasione è sui piedi di Belotti, che davanti a Pau Lopez incrocia di destro e trova la deviazione sul palo dell'estremo difensore giallorosso. Padroni di casa che spingono ma non riescono a trovare il varco giusto per punire la difesa granata, ospiti che si difendono bene e cercano di sfruttare i contropiedi concessi dagli avversari. Vantaggio granata che arriva allo scadere del primo tempo grazie ad un bolide di sinistro che dall'interno dell'area supera il portiere avversario, Torino avanti nei primi 45 minuti.

ROMA

Pau Lopez 6.5

Florenzi 6

Mancini 5.5

Smalling 6

Kolarov 6

Diawara 6

Veretout 5.5

Zaniolo 6

Pellegrini 6.5

Perotti 6

Dzeko 5.5

All.

Fonseca 6

TORINO

Sirigu 6.5

Izzo 5.5

Nkoulou 6

Dijdij 6

Aina 6

Lukic 6

Rincon 6

De Silvestri 5.5

Verdi 5.5

Berenguer 6

Belotti 7

All. Mazzarri 6

Arbitro: Di Bello 6

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Cetin, Jesus, Spinazzola, Antonucci, Mkhitaryan, Under, Kalinic. All. Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Dijdij; Aina, Lukic, Rincon, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Buongiorno, Laxalt, Adopo, Meité, Zaza. All. Mazzarri

Arbitro: Marco Di Bello (sezione di Brindisi)

Var: Rosario Abisso (sezione di Palermo)

Ammoniti: 15' Izzo, 20' Verdi, 28' Diawara

Espulsi:

Marcatori: 46' Belotti

Marco Deiana