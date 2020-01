CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Sembra prendere quota la pista Olivier Giroud per l'attacco dell'Inter. A prescindere dalle voci arrivate dall'Inghilterra circa un possibile scambio con Gabigol, l'attaccante francese in scadenza di contratto con il Chelsea ha ormai deciso di cambiare aria e quella nerazzurra appare la pista più concreta per il suo prossimo futuro. In Francia si sono sbilanciati proprio nella giornata di oggi, parlando di un'Inter in pole e ormai solitaria nella corsa al centravanti transalpino: WestHam e Bordeaux, due delle società più interessate a Giroud, si sarebbero infatti tirate fuori, rassegnate all'idea di vederlo approdare a Milano.

Calciomercato Inter, Lampard: "Giroud può partire"

A margine della vittoria sul NottinghamForest in FA Cup infatti, il manager dei 'Blues' Frank Lampard ha aperto all'addio di Giroud a gennaio: "Non ci sono aggiornamenti in questo momento, ma ho parlato con lui - ha esordito Lampard -. Se si presentano le condizioni giuste per lui e che possano andar bene alla società, a me ed alla squadra, allora l'addio è qualcosa che si potrebbe concretizzare. Ma solo quando tutte queste condizioni saranno soddisfatte. Per cui vedremo cosa succederà". Il primo tassello, la volontà del calciatore, sembra già chiara. Anche su input del Ct della Francia Didier Deschamps che spinge affinché cambi squadra per averlo al meglio a Euro 2020.

