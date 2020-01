GENOA SASSUOLO GOL DJURICIC VAR / Tante emozioni nel corso di Genoa-Sassuolo, terzo anticipo di questa domenica valido per la 18/a giornata di Serie A. Dopo un primo tempo ricco di polemiche per il calcio di rigore molto dubbio assegnato ai padroni di casa per presunto fallo su Sanabria, le cose sono addirittura peggiorate nella ripresa.

Prima una protesta del Sassuolo per un contatto incerto tra Perin e Traore non ravvisato e poi l'esplosione di rabbia per il gol dell'1-2 annullato a Filip

Inizialmente concessa la rete al centrocampista neroverde è stata poi annullata con l'ausilio del Var. Irrati ha infatti visionato il replay ravvisando un fallo di mano in area dello stesso calciatore di De Zerbi.