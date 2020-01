Calciomercato Milan, affare Todibo: spunta la data della decisione

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA DECISIONE / Dopo l'entusiasmo per l'arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic la dirigenza del Milan è integralmente concentrata sul prossimo colpo da regalare a Stefano Pioli.

Il nome è sempre quello di Jean-Clair, per il quale c'è ancora da trovare la giusta intesa con il Barcellona dopo la missione lampo del direttore sportivo Frederic Massara , che ha incontrato il calciatore e il suo entourage nei giorni scorsi. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , è da escludere la possibilità di un approdo del giovane difensore a Milanello a titolo definitivo visti anche i costi alti dell'affare. La società rossonera di Elliot è propensa maggiormente ad impostare il tutto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 15/16 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, affare Todibo: decisione entro metà gennaio

Il Barcellona, che per il momento non sta puntando troppo in campo su Todibo, vorrebbe comunque mantenere un minimo di controllo sul cartellino del classe 1999 aggiungendo magari una 'recompra'. L'intesa va quindi ancora trovata, come sottolineato anche da 'Le10sport.com' che evidenzia come il ragazzo voglia restare ai catalani, ma allo stesso tempo stia riflettendo attentamente sul suo futuro. Secondo le informazioni rivelate dalla testata francese, Todibo dovrebbe prendere una decisione entro la metà di gennaio. Fino a quel momento continueranno le discussioni.

