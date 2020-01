CALCIOMERCATO MILAN NEWCASTLE PIATEK / Il Milan riparte da Zlatan Ibrahimovic. L'esperto bomber svedese è arrivato negli ultimi giorni e già domani potrebbe scendere in campo nella gara di Serie A contro la Sampdoria, come annunciato da Pioli in conferenza stampa. Il suo approdo ha già dato grande entusiasmo all'ambiente, che solo un anno fa esultava per l'acquisto di Piatek, ad oggi frenato da un inizio di stagione deludente.

Così, proprio la firma di Ibra ha aperto nuovi scenari per il futuro del polacco, per il quale non si esclude la cessione già in questo calciomercato di gennaio: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Piatek

Su Piatek già da tempo ci sono gli occhi della Premier League. Oltre a quella del Crystal Palace, nelle ultime ore è avanzata anche la candidatura del Newcastle, che avrebbe pensato al bomber 24enne per migliorare l'esiguo bottino di reti racimolato finora. Così, riporta 'The Sun', la squadra di Steve Bruce vorrebbe prelevarlo in prestito con opzione di acquisto. Novità decisive si attendono quindi nelle prossime settimane.

