Genoa-Sassuolo, rigore dubbio su Sanabria: social scatenati

GENOA SASSUOLO RIGORE SANABRIA SIMULAZIONE / A sbloccare Genoa-Sassuolo dopo circa mezz'ora ci ha pensato Domenico Criscito, abile a tramutare in rete un calcio di rigore procurato con astuzia da Antonio Sanabria.

Il tocco di Obiang sul centravanti del liguri infatti non c'è ma per il direttore di gara non ci sono dubbi. Nessun intervento anche da parte del VAR che lascia correre spedendo di fatto il capitano rossoblù dagli 11 metri. Un episodio molto dubbio che non è passato inosservato sui social.