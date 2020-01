NAPOLI INTER GATTUSO CONVOCATI MERTENS KOULIBALY / Napoli-Inter chiuderà domani sera nel giorno dell'Epifania la 18/a giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Sassuolo, gli azzurri vanno alla ricerca di conferme per provare la difficile risalita verso il quarto posto. Lo sa bene Gennaro Gattuso che dovrà però fare a meno di un paio di pedine piuttosto importanti. Come anticipato anche in conferenza stampa oggi, non saranno della partita Dries Mertens e Kalidou Koulibaly.

Le due colonne del Napoli non sono infatti state convocati per la gara contro l'Inter di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Inter, Conte: "Non abbiamo la bacchetta magica". Poi 'esalta' Gattuso

Ecco l'elenco dei convocati di Gattuso:

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli

Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho, Younes

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli-Inter, Gattuso: "Mertens in Belgio, vi spiego". E annuncia un altro forfait