Calciomercato Juventus, dubbi su Rabiot: la preferenza del francese

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT PREMIER LEAGUE / Adrien Rabiot in questa prima parte di stagione non è riuscito ad inserirsi nella sua nuova realtà italiana. Spesso e volentieri un corpo avulso dal gioco bianconero impostato da Maurizio Sarri, l'ex stellina del PSG non è stata in grado di calarsi al meglio nella mediana dei campioni d'Italia. Il centrocampista della Juventus infatti dopo una prima parte di stagione deludente potrebbe salutare la Serie A. Il classe 1995 è infatti seguito in Premier League. Il calciatore non è mai entrato nel cuore dei tifosi, né in quello di Maurizio Sarri che raramente si è affidato a lui. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Rabiot non convince: lui preferisce la Premier

Nei giorni scorsi Rabiot è stato accostato oltre che al massimo campionato inglese, con Manchester United ed Everton, anche ad un ritorno in patria con il Lione spettatore interessato. Eppure secondo quanto sottolineato da 'Telefoot' il centrocampista transalpino in caso di addio prematuro alla Juventus avrebbe una chiara preferenza che porterebbe dritto in Premier League. Un duro colpo per l'OL che sperava magari di ingaggiare l'ex PSG in questo inverno per potenziare il proprio centrocampo. A sorridere invece potrebbe essere l'Everton di Carlo Ancelotti, in piena ricostruzione ed intrigato dall'idea di portarlo in Inghilterra. Resta comunque da capire la reale intenzione della Juventus che dovrebbe già perdere Emre Can nella stessa zona di campo.

