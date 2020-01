SPAL VERONA SEMPLICI / Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la sconfitta di oggi contro il Verona senza cercare alibi: "Sapevamo di affrontare una squadra che ha dato filo da torcere a tutte. Credo che la partita fosse in equilibrio, magari una sfida sporca fino all'eposiodio dell'espulsione. Non siamo stati bravi nel concludere a rete e ci siamo innervositi. Volevamo fare un tipo di gara diversa, poi l'espulsione ha cambiato l'andamento della partita incidendo sul risultato finale. Non dobbiamo farci abbattere. Volevamo dare continuità ma non ci siamo riusciti.

Dobbiamo continuare a credere in ciò che facciamo. Fatichiamo nella realizzazione. Rosso? Non l'ho visto bene. Secondo me se c'è stato il colpo è stato dopo il tiro. Comunque non posso giudicare. Colpa nostra che non dovevamo perdere quel pallone. Così ci siamo complicati la vita da soli".

RIPARTIRE - "Bisogna fare risultato contro le squadre che sulla carta sono più vicine a noi. Abbiamo avuto diverse defezioni ma non mi piace parlare di assenti e sfortuna. Certe cose bisogna meritarle. I tifosi ci hanno sempre incitati. È un momento particolare ma dobbiamo saper reagire. A Firenze gioco una partita importante nella mia città. Spero possa andare come a Torino".