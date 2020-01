BRESCIA LAZIO INZAGHI / "La squadra ci ha creduto fino alla fine". Simone Inzaghi non nasconde la gioia dopo la vittoria in rimonta e allo scadere contro il Brescia che proietta la sua Lazio a soli tre punti dalla vetta occupata da Juventus e Inter. Si tratta del nono successo consecutivo in Serie A per i biancocelesti. "Sapeamo che sarebbe stato difficile oggi - ha aggiunto a 'Sky Sport' l'allenatore laziale - Nel secondo tempo avremmo dovuto fare meglio, muovere velocemente la palla, però non era semplice anche per le condizioni del campo.

Se questa Lazio è da? Dopo tutte queste vittorie e la conquista di due trofei, abbiamo sicuramente maggiori responsabilità. Cercheremo di proseguire con questo ritmo, vogliamo assolutamente qualificarci per la".

