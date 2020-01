MILAN STATUA IBRAHIMOVIC / Cresce l'attesa in casa Milan per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Nel frattempo, però, l'attaccante svedese torna a far parlare di sé anche in patria ancora una volta per la statua realizzata a Malmo in suo onore. Nelle ultime ore si sono infatti registrati nuovi atti vandalici ai danni della statua, che questa volta è stata abbattutta.

Gli artefici dell'atto hanno segato i piedi dell'opera d'arte, che è così finita interamente a terra. Altro episodio che non farà altro che caricare ulteriormente Ibra, possibile debuttante domani a 'San Siro' contro la Sampdoria.

