MILAN IBRA BORINI / Ibrahimovic si, Ibrahimovic no. Il mondo Milan si interroga sulla presenza in campo dall'inizio del bomber svedese, regolarmente convocato da Stefano Pioli per il match contro la Sampdoria. Il tecnico in conferenza stampa non ha sciolto le riserve e l’ex Galaxy resta in ballottaggio con Piatek.

Calciomercato Milan, Piatek si gioca il futuro: conferme da Pioli sul difensore

L’attaccante polacco si gioca il futuro al Milan nelle prossime partite. La presenza di Ibra non va vista per forza come un problema: Pioli ha infatti aperto ad un possibile cambio di modulo, anche se non nell’immediato. Domani dovrebbe comunque continuare a giocare con il 4-3-3 ma in futuro possibile spazio alle due punte.

Il calciomercato Milan si appresta ad entrare nel vivo e il prossimo colpo sarà un difensore centrale. Pioli lo ha confermato e il nome in pole per prendere il posto dell’infortunato Duarte è sempre più Todibo

Calciomercato Milan, da Borini a Rodriguez: le ultime sulle cessioni

Si scalda anche il mercato in uscita: dai convocati arriva la conferma che il primo a poter lasciare Milanello sarà Fabio Borini. Non c’è spazio per l’attaccante italiano mai usato da Pioli dal suo arrivo. La Liguria (Genoa e Samp in corsa) lo aspetta. Da monitorare anche la situazione legata a Rodriguez e Rebic, ufficialmente esclusi per problemi fisici, ma che restano con le valigie in mano.

