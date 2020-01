CALCIOMERCATO INTER GODIN ATLETICO MADRID ACERBI LAZIO - La prima parte di stagione italiana di Diego Godin non è stata esaltante. Il centrale è arrivato nell'estate del 2019 a parametro zero all'Inter, dopo la scadenza naturale del suo contratto con l'Atletico Madrid, nonostante il suo ex allenatore, Diego Pablo Simeone, avrebbe voluto trattenerlo a tutti i costi. Ma la politica del club castigliano, rinnovi annuali a calciatori ultratrentenni, si è scontrata con la volontà del capitano dell'Uruguay di Oscar Washington Tabarez, desideroso di firmare l'ultimo importante contratto della carriera ad alti livelli. E in questa situazione si è infilato il club di Suning, nelle persone dell'amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio, che hanno convinto lo 'Sceriffo' proponendo un ricco triennale. Il nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte, lo ha fin da subito schierato sul centrodestra della difesa a tre, con de Vrij al centro e Skriniar sul centrosinistra.

Ma le sue prestazioni sono state altalenanti, tanto che dalla Spagna si è parlato anche di un clamoroso ritorno del calciatore tra le fila dei 'Colchoneros ' già in questa sessione di mercato QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, pista italiana per la difesa | 'Assist' di Pastorello

Appare decisamente difficile immaginare un addio di Godin all'Inter dopo soli sei mesi, mentre in estate, nel caso in cui le cose non dovessero andare bene, la situazione potrebbe essere diversa. Il 33enne calciatore, finito nel mirino anche del Galatasaray del connazionale Muslera, è sceso in campo sedici volte in stagione tra campionato e Champions League con Conte che in diverse occasioni gli ha preferito il giovane Alessandro Bastoni, con Skriniar spostato sul centrodestra. E, nel caso in cui l'uruguaiano dovesse dire addio a fine stagione, l'Inter potrebbe guardare con interesse alla Serie A per rinforzare il reparto difensivo. Il mirino degli uomini mercato meneghini potrebbe puntare con decisione su Francesco Acerbi. Il 31enne calciatore della Lazio sta dimostrando tutto il suo valore con la squadra di Simone Inzaghi e potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per Conte.

Calciatore che si è conquistato anche la Nazionale a suon di prestazioni di alto livello, è recentemente finito nella scuderia di Federico Pastorello. L'agente è molto influente in casa Inter, avendo avuto un ruolo importante nell'ingaggio dell'attuale allenatore, nonché del bomber Romelu Lukaku e di Valentino Lazaro, oltre ad avere già in rosa Antonio Candreva. Una vera e propria colonia per il procuratore che, nell'estate prossima, potrebbe crescere, anche se non sarà facile trattare, nel caso in cui l'interesse dovesse essere concreto, col presidente Claudio Lotito, da sempre molto rigido quando si tratta di cedere i giocatori più rappresentativi. In ogni caso, al momento si tratta solo di una suggestione: vedremo cosa succederà da qui al giugno prossimo, sia per quanto riguarda Godin che Acerbi.

