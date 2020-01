BRESCIA LAZIO / La Lazio non si ferma più. Al 'Rigamonti' la squadra di Simone Inzaghi ottiene la nona vittoria consecutiva in campionato, l'ennesima in rimonta allo scadere, riducendo a soli 3 punti - per il momento - il distacco dalla vetta occupata da Juventus e Inter. Decisiva, dopo il vantaggio firmato Balotelli, la doppietta di Ciro Immobile.

La Lazio (che deve ancora recuperare la gara col Verona) si prende i tre punti pur non giocando una grande partita, sofferta anche contro un ottimo Brescia, penalizzata indubbiamente dall'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo (e qualche minuto del primo) causa l'espulsione di Cistana, arrivata per il fallo da rigore proprio sul bomber laziale.

BRESCIA-LAZIO 1-2

18' Balotelli, 42' rig. e 90' Immobile

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Juventus 42 punti; Lazio 39; Roma 35; Atalanta 31; Cagliari 29: Parma 25; Napoli 24; Bologna 22; Torino e Milan 21; Verona** e Sassuolo 19; Udinese 18; Fiorentina 17; Lecce e Sampdoria 15; Brescia* 14; Spal 12; Genoa 11

*una partita in più

** due partite in meno