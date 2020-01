MILAN SAMPDORIA CONFERENZA PIOLI / Prima gara dell'anno per il Milan: i rossoneri ospitano la Sampdoria nella 18a giornata di Serie A con San Siro che riabbraccia Zlatan Ibrahimovic. Dello svedese e di altro parla in conferenza stampa Stefano Pioli: Calciomercato.it vi offre le sue dichiarazioni in diretta.

CLASSIFICA - "Abbiamo raccolto pochi punti, è arrivato il momento di cambiare rotta. Bisogna fare più punti, abbiamo 21 partite per cambiare una stagione che fino a ora non è stata positiva. Bisogna partire nel miglior modo possibile già domani".

IBRAHIMOVIC - "Zlatan si è presentato bene sia nelle dichiarazioni sia come atteggiamento. È molto attento, credo molto curioso: deve capire dinamiche, situazioni, compagni, allenatore. Sta prendendo possesso del suo spazio, ma ci vorrà un po' di tempo. Non c'è tanto da parlare, ma molto da fare. Ha dato una svolta all'ambiente, è evidente e lo tocchi con mano. È arrivato Ibra, non un giocatore o una personalità qualsiasi. Mi sta piacendo tantissimo, lo conoscevo da avversario, è un professionista fantastico e anche oggi è stato l'ultimo ad andarsene. È attento, si sta ponendo nel modo giusto per capire tutte le situazioni.

È arrivato con voglia e determinazione".

REAZIONE POST ATALANTA - "Ho tanta voglia di cancellarla, è una ferita che abbiamo e che continua a sanguinare, possiamo provare a rimarginarla con una prestazione da Milan e tornando alla vittoria davanti ai nostri tifosi".

ANCORA SU IBRA - "Ma non è che pensiamo che Ibra sia il salvatore della patria, nessuno pensa che possa risolvere tutti i problemi. Sicuramente è un valore aggiunto nella quotidianità, ma tutti noi dobbiamo fare qualcosa in più. Non ci farà vincere le partite da solo, lo faremo se giocheremo da squadra. Ibra è un campione, lo dimostrerà ancora perché ha voglia e passione, ma è la squadra che dovrà fare molto meglio".

NUOVO ASSETTO - "È ancora tutto in fase di sviluppo. Dobbiamo inserirlo nella squadra, conoscerlo e provare determinati movimenti. Abbiamo caratteristiche che ci permettono di utilizzare più moduli e io non sono uno che si fissa su un determinato assetto. Piatek con Ibrahimovic? Tutti possono giocare insieme, conta l’equilibrio".

ATTEGGIAMENTO - "Se è stato detto qualcosa alla squadra dopo Bergamo? Su questo deve intervenire la società, c'è solo un modo per migliorare la situazione e riguarda le prestazioni da fornire sul campo. Togliere le vacanze? Non l'ho fatto. L'intervento della società è stato però deciso e importante. Li ho trovati con gli occhi giusti, ma li dobbiamo avere domani in campo. Quella di domani è una partita molto importante".

MERCATO - "Sì, stiamo cercando un difensore. Abbiamo già le idee chiare. Se ci sarà la possibilità di cambiare qualcosa e migliorare, la società la farà".