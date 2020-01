BRESCIA LAZIO BALOTELLI / Il 2020 della Serie A parte da Mario Balotelli.

E' dell'attaccante, infatti, il primo gol del nuovo anno: al 17' il classe '90 ha sbloccatocon freddezza rispondendo - con un gesto come a dire 'adesso non vi sento', vedi foto in alto - agli insulti dei tifosi biancocelesti posizionati dietro la porta difesa da Joronen. Dopo la rete, l'arbitrofermato il gioco per qualche secondo dando spazio allo speaker dello stadio che ha invitato il pubblico ad arrestare i cori - evidentemente anche razzisti - nei confronti di Balotelli onde evitare la sospensione dell'incontro.