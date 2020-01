ATLETICO MADRID CAVANI PSG / Edinson Cavani alla corte di Diego Simeone: l'affare per la prossima stagione sembra ormai fatto con l'Atletico Madrid che ha già la bozza d'accordo con l'attaccante, in scadenza con il Paris Saint-Germain, per un contratto biennale. I Colchoneros però proveranno ad anticipare l'arrivo del Matador anche se le possibilità di riuscirci non sono molte: come riporta 'Cadena Cope', i dirigenti dell'Atletico hanno compiuto un blitz a Parigi proprio in quest'ottica.

Un viaggio sia per blindare Cavani in vista della prossima stagione, sia per verificare quante speranze ci sono di metterlo già in questa stagione a disposizione di Simeone.

Possibilità ridotte perché ci sarebbe in primo luogo da trovare un accordo con il Psg che chiederebbe un 'risarcimento' anche se minimo; lo stesso club parigino dovrebbe poi riuscire a trovare un altro attaccante per sostituire il Matador. Infine, ostacolo anche a Madrid dove l'Atletico avrebbe la necessità di cedere qualcuno (con Lemar indiziato principale) per poter mettere a budget l'ingaggio dell'uruguaiano senza superare il tetto d'ingaggio imposto dalla Liga. Dei tre ostacoli forse quest'ultimo sarebbe il più facile da superare, ma per Cavani all'Atletico la sensazione è che bisognerà attendere l'estate.

