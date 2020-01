NAPOLI INTER GATTUSO / Conferenza stampa per Rino Gattuso alla vigilia di Napoli-Inter: il tecnico azzurro parla il giorno prima del match che segna la ripresa del campionato per i partenopei. Dopo il successo contro il Sassuolo, il Napoli va alla ricerca di conferme per provare la difficile risalita verso un posto in Champions: Calciomercato.it vi offre le parole di Gattuso.

CICLO - "Non dobbiamo pensarci, pensiamo a domani: affrontiamo una delle squadre più forti a livello fisico, con grande qualità di gioco con un grande allenatore. Se ripetiamo la gara contro il Sassuolo saranno guai per noi. Dobbiamo occupare meglioil campo e ripartire dagli ultimi 25 minuti di Reggio Emilia. Serve migliorare su come tenere il campo, su come soffrire: questa squadra ha grandi margini di miglioramento e solo il lavoro ci permetterà di migliorare. Voglio vedere entusiasmo e voglia che ho visto dal primo giorno: vedo gli occhi di chi sta dando tutto, dobbiamo proseguire su questa strada".

DERBY - "Non sento la gara in modo particolare: sono preoccupato per l'importanza della partita, non perché si chiama Inter. Il passato è passato: è una squadra con grande mentalità e grandissimi giocatori".

MERTENS - "Mertens in questa settimana non ha mai toccato palla, aveva fastidio: ieri abbiamo deciso di fargli fare una risonanza, c'è un edema agli adduttori e abbiamo deciso di mandarlo 2-3 giorni a casa per manipolazioni da un fisioterapista di fiducia. Tornerà mercoledì sera".

LOBOTKA - "La mia idea è portare rispetto a questi calciatori per quello che mi stanno dando: non è corretto parlare di mercato per chi sta facendo tanta fatica in questi allenamenti. Se arriverà qualcuno spiegherò perché è arrivato: mi piace lavorare con le coppie e a centrocampo siamo in meno, è un dato di fatto".

CHE NAPOLI - "Una squadra capace di soffrire, che sappia tenere botta, calciatori che si mettono a disposizione, che non hanno paura a fare una corsa in più. Dobbiamo dare la sensazione di saper tenere botta".

CONTE - "Ha dato la mentalità alla squadra: l'Inter dà la sensazione di saper soffrire, hanno entusiasmo, poi hanno grande qualità. Tutto questo è merito di Antonio Conte: giocano da squadra, da collettivo ed è quello che voglio dalla mia squadra".

FABIAN RUIZ - "Non ho detto che non mi era piaciuta la sua prestazione, parlavo di caratteristiche: quando vedo un giocatore che dà tutto, ho grandissima fiducia in lui e nei miei giocatori. Negli ultimi due giorni non si è allenato con continuità, se starà bene scenderà in campo: da parte mia c'è sempre sostegno e vicinanza nei confronti suoi e di tutti i miei giocatori".

ATTEGGIAMENTO - "Un po' palleggiamo e un po' facciamo calcoli: se si lavora in un certo modo, poi bisogna che tutto quello preparato vada in campo. Bisogna fare quello che prepariamo in settimana: se abbiamo palla dobbiamo palleggiare, l'errore ci può stare, ma serve coraggio. Serve la capacità di annusare il diritto".

INSIGNE - "Questo la dici te che non è esploso caratterialmente. Quando vedo durante la settimana che c'è partecipazione, che nessuno prova a prendermi per il c... io do il cuore per i miei calciatori: da quando sono arrivato questa squadra sta dando tantissimo, anche oltre. Questa è la strada da proseguire: Insigne è stato penalizzato da essere napoletano perché è il primo a prendere gli insulti.

Deve pensare ad allenarsi e a migliorare la condizione fisica".

LEADER - "Significa essere coerenti, dare gli esempi, arrivare prima, mettersi a disposizione del compagno, allenarsi in un certo modo. Quando uno diventa leader non è perché ce l'ha: sono i compagni che ti fanno diventare leader. Io leader? Non tocca a me, io devo fare l'allenatore, devo far rispettare delle regole, far capire l'importanza del lavoro. Poi serve responsabilizzare più di un giocatore".

KOULIBALY - "Ci abbiamo provato, grande disponibilità ma non è il caso di rischiare e perderlo per lungo tempo. Se era per lui sarebbe sceso in campo ma sembra corretto non rischiare".

ELMAS - "Vediamo, valutiamo come sta Ruiz oggi poi vedremo. I giocatori che lavorano come vertici bassi sono Fabian e Gaetano: Elmas ha caratteristiche più da mezzala che da vertice basso".

BILANCIO - "Servono due-tre settimana e poi possiamo capire in che direzione stiamo andando".

PAURA - "Non siamo guariti: la prestazione del primo tempo è stata imbarazzante ma siamo stati bravi a stare in partita. Il calcio è bello perché se riesci a restare in partita, una squadra di qualità ne viene fuori. Nel primo tempo siamo stati inguardabili, poi nel secondo tempo la squadra è uscita fuori: bisogna giocare per 60-70 minuti come hanno giocato nel secondo tempo".

CLASSIFICA - "I punti di distacco sono 18 e ha inizio di stagione era impensabile: in questo momento sono troppi i punti, i valori del Napoli sono importanti come quelli dell'Inter. Non pensavo ad un distacco così ampio: noi oggi non dobbiamo guardare la classifica ma concentrarsi sulla partita e migliorare quotidianamente e portare a casa qualcosa in più. Domani dobbiamo pensare che giochiamo contro una grande squadra e giocare una partita importante".

ALLAN - "Lo sapevamo, non serviva uno scienziato: ha sempre fatto la mezzala in carriera e quello è il suo ruolo. Qualche partita la può fare di contenimento, ma gli piace aggredire in avanti e per fare il centrale serve essere ordinati. Sapevo che Allan è portato a guardare in avanti".

DIFESA - "Vediamo domani, c'è Luperto ma anche Di Lorenzo ha fatto molto bene. Oggi valutiamo chi sta meglio".

LOZANO - "Da sette giorni l'ho visto molto bene, ha cambiato modo di lavorare, lui ha sempre giocato in un 4-3-3 a destra. Può farci una grandissima mano, ma deve migliorare: deve riuscire a fare non 20-30 scatti e dopo non averne più ma 100-120 come faceva gli ultimi due anni. Se riusciamo a farlo esprimere come giocava con il Psv può essere un giocatore molto importante. Callejon in questo momento è più avanti di lui: sa il campionato italiano, sa quello che vogliamo... voglio vedere il Lozano degli ultimi sette giorni: vivo, brillante, con il veleno, sgusciante".

REGALO COMPLEANNO - "Nessun regalo: voglio una squadra orgogliosa. Il mio obiettivo è riuscire con ragazzi e società di far ritornare l'entusiasmo, respirare un'aria diversa. Ho giocato al San Paolo e non è facile: voglio rivedere quello, mi piacciono gli ambienti caldi invece vedo un ambiente freddo. So le problematiche, so il problema con le due Curve ma voglio rivedere l'entusiasmo: io e i giocatori siamo responsabili di questo. Voglio far tornare la gente allo stadio con la passione pura".

IBRAHIMOVIC - "Io in campo? Ci lascio le penne: non ho più la forza, non ho più la testa. Poi guardo la foto di Ibra, sembro il nonno: questo lavoro ti distrugge".

