NAPOLI INTER MERTENS / Polemiche alla vigilia di Napoli-Inter: l'assenze di Mertens per infortunio, con l'attaccante belga che ieri è tornato in patria e non parteciperà alla seduta di rifinitura. Un viaggio e un'assenza che ha scatenato una vera e propria bufera sui social con i tifosi degli azzurri che hanno criticato, in maniera anche dura, il numero 14 con qualcuno che si è spinto fino a dargli del 'mercenario'.

Ma non soltanto i sostenitori dei partenopei non hanno accolto bene l'infortunio dell'attaccante e il suo viaggio in: sono insorti anche i tifosi dellache hanno apertamente accusato ildi volersi "scansare" davanti alla squadra di Conte.

LEGGI ANCHE ---> Napoli-Inter, tegola Gattuso: forfait dell'attaccante

Napoli-Inter, i tifosi della Juventus all'attacco

A sostegno della loro tesi, i fan bianconeri portano come 'prova' anche gli infortuni di Koulibaly e Maksimovic (in realtà fermi già da prima della pausa) parlando apertamente di 'favore' del Napoli ai nerazzurri. E tra i vari tweet c'è anche chi dice che Mertens ha voluto saltare il big match perché già in parola con l'Inter per il prossimo anno: il belga, infatti, è in scadenza di contratto ed è libero di parlare con qualsiasi società e dal mese prossimo firmare il contratto per la prossima stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, rinnovo Mertens: parti più vicine, le ultime

Calciomercato Juventus, sprint Inter per Pogba: super scambio!