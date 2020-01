MILAN PIOLI IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic è un regalo per Stefano Pioli: intervistato dalla 'Gazzetta Sportiva', il tecnico del Milan commenta l'arrivo dello svedese che domani contro la Sampdoria potrebbe debuttare, dal primo minuto o a gara in corso. L'allenatore rossonero ha raccontato l'impatto di Ibrahimovic: "E' un giocatore insaziabile ha carisma e non ha mai smesso di migliorarsi e di aggiornarsi". Il suo arrivo potrebbe avere un effetto positivo sull'intera squadra: "Porterà entusiasmo, esperienza e tanta voglia di fare - dice Pioli - . La proprietà e i dirigenti mi hanno fatto un grande regalo, adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare Ibra nel modo giusto, non usarlo come scudo.

Noi dobbiamo imparare a essere il Milan, acquisendo quella convinzione e determinazione che troppe volte è mancata".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, Ibrahimovic sprona Piatek: messaggio per il futuro

Svedese a parte, Pioli racconta anche della sua squadra, di come l'ha trovata e dove può arrivare: "La squadra l'ho trovata un po' confusa, con situazioni non troppo chiare". Sugli obiettivi, invece, l'allenatore spiega: "In questo momento non dobbiamo porci traguardi. L'obiettivo è vincere la prossima partita, riprendere bene dopo la sosta. Abbiamo un calendario difficile ma siamo il Milan, non dobbiamo dimenticarlo".

Tutte le news sul Milan: CLICCA QUI!