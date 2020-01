CALCIOMERCATO INTER POGBA MARTINEZ JUVENTUS / L'Inter balza in pole per Paul Pogba: dall'Inghilterra arriva la notizia dello sprint nerazzurro per il centrocampista del Manchester United. Seguito da tempo da Real Madrid e Juventus, il 26enne preferirebbe tornare in Italia e non trasferirsi in Spagna e - secondo quanto riferisce il 'Mirror' - avrebbe dato il suo benestare all'Inter, dove ritroverebbe Antonio Conte. Dal canto loro i 'Red Devils' sono disposti a trattare la cessione di Pogba ma soltanto con l'inserimento nell'affare di Lautaro Martinez, attaccante argentino esploso proprio quest'anno e già corteggiato da tutte le grandi d'Europa, Barcellona in testa.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato, Real Madrid: follie per Pogba, la Juve può sorridere

Calciomercato Inter, scambio Pogba-Martinez: problema valutazione

La richiesta del Manchester United pone un problema di valutazione per lo scambio con l'Inter: nel contratto dell'attaccante argentino è presente una clausola da 111 milioni di euro, mentre per il club inglese il campione del Mondo può partire soltanto davanti ad un'offerta di oltre 170 milioni di euro.

Cifre notevolmente diverse alle quali, in caso di interesse a procedere allo scambio, le due società dovrebbero lavorare per trovare l'intesa totale. Intanto si registra il sì dial ritorno alla corte di, in un'operazione che difficilmente potrà essere chiusa a gennaio anche se l'Inter non ha perso le speranze di riuscire ad anticipare l'arrivo del francese. Una mossa che sarebbe da spiegare anche con le difficoltà ad arrivare al più 'economico' Vidal, protagonista in Espanyol-Barcellona conche fa muro sulla sua cessione.

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Per Pogba, al di là della difficoltà a far quadrare i conti, c'è da valutare anche la sua condizione fisica: in stagione sono appena 8 le presenze totali con l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi mesi con il rientro prima di Natale e il nuovo stop per un nuovo problema che, secondo quanto dichiarato da Solskjaer, lo terrà fuori per diverse settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, offerta per Eriksen: conferme dall'Inghilterra

Calciomercato Inter, Vidal più lontano