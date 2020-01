CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA / La Juventus pronta a effettuare altre cessioni, dopo quelle di Mandzukic e Perin. Tra i giocatori con la valigia, Marko Pjaca, che ha ricevuto numerose offerte. Il croato fisicamente ora sta bene, ma in bianconero non troverebbe spazio e la sua idea è giocare finalmente con continuità.

'Tuttosport' riferisce che il giocatore si sta prendendo tempo per valutare l'opzione migliore per il suo futuro. Su di lui,(forse la squadra con cui i discorsi sono più avviati),Un gruppone piuttosto vasto tra cui scegliere, le opportunità non mancano.