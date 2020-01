CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI DOUGLAS COSTA KULUSEVSKI / Il primo grande colpo della Juventus nel 2020 è Dejan Kulusevski. Il giocatore, prelevato dall'Atalanta, resterà a Parma fino al termine della stagione per poi raggiungere Torino in estate. Grande acquisto in prospettiva, bruciando la concorrenza dell'Inter e mettendo le mani su uno dei potenziali crack del futuro.

Ma il talentuoso svedese apre interrogativi sul futuro di altri giocatori bianconeri.

Si tratta di Bernardeschi e Douglas Costa, che fin qui non sono riusciti a prendersi la Juve targata Sarri. Il tecnico toscano crede molto in entrambi, ma, come spiegato da 'Tuttosport', per entrambi in questa seconda parte di stagione balla il proseguimento dell'avventura in bianconero. Il giocatore della Nazionale, utilizzato da trequartista, fin qui non ha convinto, meglio ha fatto il brasiliano quando chiamato in causa ma mai con continuità, anche per via dei malanni fisici. Tutti e due si giocano la conferma, il rischio di un addio a fine stagione in caso di un rendimento deludente è concreto.

