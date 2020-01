CALCIOMERCATO JUVENTUS LEICESTER DEMIRAL / La Juventus è molto attiva sul mercato, non solo sul fronte delle entrate ma anche su quello delle uscite. Dopo gli addi di Mandzukic e Perin, allo studio di Paratici ci sono anche altre cessioni.

Il dirigente bianconero valuta numerose offerte in arrivo per vari giocatori, in tal senso il fronte più caldo riguarda sicuramente la difesa, dove si susseguono le voci in particolare su

Il difensore turco, più di tutti, è apprezzato di recente in giro per l'Europa e sono arrivate proposte anche notevoli. Secondo il 'Corriere dello Sport', il Leicester è pronto a rilanciare, arrivando con vari bonus fino a una cifra di circa 40 milioni di euro. Importo simile a quello già proposto dal Borussia Dortmund. Ma per 'Tuttosport', la Juve ritiene Demiral incedibile e vuole puntare su di lui per il futuro. Il discorso, di fronte a offerte davvero irrinunciabili, potrebbe al massimo essere riaperto in estate.

