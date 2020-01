Inter, offerta per Eriksen: conferme dall'Inghilterra

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN TOTTENHAM / L'Inter fa sul serio sul mercato di gennaio e intende mettere a segno quanti più acquisti possibili per rinforzare subito la squadra di Conte.

I nerazzurri, in vetta alla classifica dopo 17 giornate, credono alla possibilità dello scudetto e per questosono al lavoro su più tavoli per rilanciare la sfida allacon rinnovate energie.

Calciomercato Inter, offerta per Eriksen: le cifre

Non solo l'assalto a Vidal, pupillo di Conte. Inter che entra in gioco concretamente anche per Eriksen. Secondo il 'Sun', infatti, ci sarebbero conferme sull'offerta nerazzurra per strapparlo subito al Tottenham. Si parla di una cifra di 20 milioni di sterline, circa 23,5 milioni di euro. Una mossa per anticipare la robusta concorrenza, Real Madrid su tutti. D'altro canto, Levy, presidente degli Spurs, auspica che la mossa interista possa spingere le altre squadre interessate a rispondere, facendo dunque levitare il prezzo.

