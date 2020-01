CALCIOMERCATO MILAN TODIBO BARCELLONA / Il Milan spinge per l'acquisto di Todibo, il giovane difensore francese è l'obiettivo principale in difesa e proseguono in maniera serrata i contatti con il Barcellona. Il Milan ieri ha ottenuto il sì di Todibo, adesso si lavora alla definizione dell'intesa con il club blaugrana. Le posizioni dei due club sono note da tempo: il Milan vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, il Barcellona vorrebbe mantenere la recompra.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'affare si potrebbe concretizzare inserendo il riscatto a favore dei rossoneri con il controriscatto per i catalani. Manca tuttavia l'accordo sulle cifre. Il Milan vorrebbe un controriscatto fissato ben oltre i circanecessari per l'acquisto definitivo del giocatore, il Barça invece preferirebbe una cifra più soft per poter più agevolmente riprendersi il difensore. Oltre a Todibo, in ottica Milan, inoltre, potrebbe arrivare un secondo difensore. Si discute del futuro di, conferme sul possibile ritorno all'in prestito.