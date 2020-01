CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY WEST HAM / Il Napoli potrebbe presto ricevere un'importante offerta per le prestazioni di Kalidou Koulibaly. Il difensore, infatti, è finito nel mirino del West Ham, che secondo il 'Daily Express' sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 77 milioni di euro per strappare il senegalese ai partenopei subito.

Gli 'Hammers' hanno intenzione di investire pesantemente in questo calciomercato di gennaio e gli obiettivi identificati dasono un difensore, un portiere e un centrocampista.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis non molla i big

Difficile, per non dire impossibile, comunque, che il Napoli ceda il suo miglior difensore a stagione in corso e durante un'annata complessa come quella attuale. La priorità di De Laurentiis è rinforzare la rosa di Gattuso con un centrocampista e nei piani invernali non è prevista alcuna cessione eccellente.

